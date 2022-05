Diplômé double curcus ingénieur-architecte (INSA Lyon 2009 - ENSA Paris la Villette 2011). Je travaille actuellement au sein du bureau d'études Vansanten & Associés, dans le domaine de l'ingénierie de l'enveloppe du bâtiment. Je participe à des projets de grande avergure tels que le musée des confluences à Lyon, et aussi des projets de taille moins impotante. L'architecture, la structure, la thermique, les détails constructifs et tous les techniques et matérieaux relatifs à la façade du bâtiment constitue le paricentre de mon métier.