Ingénieur en technologie d’information motivée et travailleuse, mon adaptabilité ainsi que mon insatiable curiosité me permettent de m’intégrer rapidement et efficacement dans tout environnement de travail. Mon objectif est d’exploiter et de développer mes connaissances et compétences (Actuellement en Java et Siebel).

Double diplômée de l'Ecole Centrale et de l'Université de Beihang, specialisée en informatique, j'avais plusieurs expériences de stages ou projets pour les entreprises françaises ou chinoises (CGI, Darty, RATP, SIAT, APPARTINFO.com), principalement en informatique.



Mes compétences :

Adobe Flash

Android

SAP

JavaScript

Adobe Dreamweaver

scilab

HTML

Siebel

SVN

Hibernate

Sonar

PHP

SOAP

Développement iOS

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Java

SolidWorks

Eclipse

MATLAB

CSS

SQL

Spring Framework