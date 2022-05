• Trilingue Mandarin - Français - Anglais

Prospection, Sourcing, développement et fidélisation des nouveaux clients sur le marché asiatique.

• Participation à la négociation, analyse et suivie de la stratégie achat intern, mise en concurrence des fournisseurs et mise en œuvre de contrats avec la Chine (analyse et comparaison les offres, fixer le saison prix et le volume, suivi de la qualité, les moyens de transport (incoterm)…)

• Contacts commerciaux avec les fournisseurs et les clients.

• Gestion des commandes et de la logistique de A à Z.

• Relation avec la compagnie maritime et transitaire.

(Ouverture et suivi la procédure de la lettre de crédit, booking, taux maritimes, commissions bancaires etc.)

• Litiges et satisfaction clients.

• Voyage d’affaire en Asie.



Mes compétences :

BtoB

Mandarin

Sourcing