Linda ANGULO

RESUME DES QUALIFICATIONS :

1996

BSc. (Hons.), Université de Witwatersrand, à Johannesburg Afrique du Sud



1997

Gestion de la Qualité de l'Eau, Ministère des Eaux et Forêts, Afrique du Sud



1997

Administration et Régulation de la Gestion de l'Environnement dans l’Industrie Minière, Université de Pretoria, Afrique du Sud



1999

Systèmes de Gestion Environnementale (SABS, l'ISO 14001), Université de Potchefstroome, Afrique du Sud



2000

Diplôme en Administration Minière Internationale, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris (MINES ParisTech), France



RÉSUMÉ DES EXPÉRIENCES PROFESSIONELLES:

1996-1997

Technicienne en qualité de l'eau au Département National d'Eau et Forêt, Afrique du Sud



1997-2002

Directrice Adjointe de l'Environnement au Ministère des Minéraux de l'Energie, Afrique du Sud



2004-2008

Consultante Emily Kayzuo Pty Ltd (Projet Agricole, Afrique du Sud)



2008-2010

Consultante Hentiq 2383 Pty.Ltd (Afrique du Sud)



Mes compétences :

Analyse risques

Conseil

Cuisine

Écologie

Enseignement

Environnement

Permaculture

Stratégie

Technique