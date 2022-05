Linda BEN NACEUR

Je suis une personne motivée et confiante qui possède d'excellentes compétences de communication. Je suis à la fois polie et bien élevée avec des perspectives positives et matures, ce qui signifie que je suis capable de montrer mon dévouement et mon engagement à toutes tâches qui m’engagent. Je suis organisée et proactive avec une nature bienveillante et patiente.

Ma langue maternelle est le français mais je peux communiquer avec confiance en anglais.





Mes compétences :

Prestashop

Ciel Compta

Mac OS

Apple iOS

Megasav

Sage

Megalarm

Microsoft Office

Microsoft Windows