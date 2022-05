Linda BENEDETTI

Graduée en communication, j'ai toujours été passionnée par tout ce qui touche aux médias informatiques, le social, le pédagogique.



Je me suis donc lancée dans une formation en "création de services multimédias" et j'ai ensuite suivi les cours donnant accès au Certificat d'Aptitude Pédagogique.



Me rendant bien compte que le web était l'avenir, je me suis spécialisée dans le développement web et j'ai travaillé en tant que web designer en agence de publicité et dans une agence de e-marketing, où nous avons développé une des premières plateformes complètes d'e-mailing (envoi, tracking, reporting, analyse ...).



Aujourd'hui, je travaille comme responsable pédagogique dans un OISP (organisme d'insertion professionnelle) qui donne des formations en informatique (bureautique, PAO, multimédia) à destination de demandeurs d'emploi.



Mon job consiste à développer des projets avec les stagiaires, ce qui leur permet de mettre en pratique leurs apprentissages dans des contextes concrets. Je m'occupe également des parcours de formation, et du suivi pédagogique des stagiaires.

Je tente également de faire évoluer les pratiques pédagogiques avec l'équipe de formateurs.



Cela me permet donc de faire le lien entre les 3 domaines qui me passionnent : l'informatique, le social et le pédagogique.



Mes compétences :

Conseil

Formation professionnelle

Pédagogie

Accompagnement