Bonjour et bienvenue!

Je souhaite enrichir mon réseau professionnel afin de saisir toute opportunité d'emploi me correspondant.

Voici une liste non exhaustive des thèmes qui m'intéressent : le développement social local, l'insertion sociale et professionnelle, la participation des publics en accompagnement social et professionnel, les politiques de l'emploi, l'accès au droit, la citoyenneté et bien d'autres encore...

Si comme moi vous êtes désireux de développer votre réseau alors demandez moi en contact ou bien écrivez moi.

Sandrine Marcq



Mes compétences :

Insertion sociale et professionnelle

Social

Marché du travail