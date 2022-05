Bonjour,



Je m'appelle Linda CHALGHOUMI, 20 ans et je suis donc à la recherche d'un contrat en alternance ( professionnalisation ) afin de préparer mon BTS muc ( Management des Unités Commerciales )

Pourquoi l'alternance ?

J'ai choisis cette formation car on peut fusionner l'école et la vie professionnelle.



Cependant je suis disponible dans l'immédiat jusqu'à début septembre pour des petits job ou missions ...



Mes compétences :

Sociable

Travail en équipe

Dynamique

Polyvalente

Gôut du challenge

Cuisine du monde