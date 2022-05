Linda CHAPELLE

Micro-entrepreneur depuis février 2017, je vous propose mes services en tant que formatrice anglais, fle, ou techniques de secrétariat.

Titulaire d'une licence Infocom "Création publicitaire" (mention AB) j'ai appris à analyser les besoins des entreprises, à élaborer une stratégie de communication, et à utiliser la suite créative d'Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign). Auparavant, j'ai formé des secrétaires assistantes ainsi que des assistantes commerciales pendant 2 ans. J'ai également été formatrice anglais et FLE pendant quelques années au cours desquelles j'ai travaillé pour diverses entités (CCI Formation, Inlingua, Nova Performances, Groupe ETC).

Plus tôt dans ma carrière, j'ai été assistante bilingue pendant 13 années dans une PME où j'ai exercé les diverses fonctions de secrétariat et assistanat classiques, en français et en anglais.

Enfin, j'ai également fait du secrétariat juridique chez une mandataire judiciaire où j'ai appréhendé tout ce qui touche aux redressements et liquidations judiciaires, les déclarations de créances, etc.



Mes compétences :

Formatrice

Assistante

Fle

Graphiste

Formation