Linda CHARRIER

Concepteur et fabricant de menuiseries industrielles, la société FALCO propose une offre complète d’ouvertures (Aluminium ou PVC) pour les professionnels de la construction neuve et de la rénovation : fenêtres, portes-fenêtres, coulissants, portes d’entrée et de garage, fermetures.



Au 1er janvier 2013, toutes les constructions devront satisfaire aux exigences de la Réglementation Thermique 2012 en termes d’isolation et d’étanchéité à l’air. Une préoccupation à laquelle nous pouvons répondre par notre capacité à innover.