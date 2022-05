Linda CHEVILLON

Management

- Recrutement (sélection de candidatures, entretien, D.U.E, intégration),

- Encadrement et animation d’équipes,

- Suivi des salariés (supervision, contrôle qualité, formations, administratif),

- Organisation de plannings (en fonction de base contractuelle, du profil du salarié et de la demande du client),

- Gestion des conflits.



Relationnel

- Lien entre les usagers et leurs familles, les salariés et les différents acteurs du secteur médico-social,

- Évaluation des besoins, des dépendances,

- Élaboration et mise en place d’accompagnement en adéquation avec le projet de vie,

- Suivi des plans d’intervention,

- Respect du droit, des projets de vie des bénéficiaires.



Administratif

- Réalisation de documents liés aux salariés : contrat de travail, avenant, avertissement,

- Réalisation de documents liés aux usagers : devis, contrat, dossier de prise en charge,

- Facturation client, gestion des règlements, relance,

- Utilisation de logiciel spécifique de gestion de « services à la personne » (ColibriWithUs),

- Maîtrise de Word, Excel, Power Point.



Divers

- Maitrise du droit du travail,

- Valorisation d’une démarche qualité,

- Réactivité, Polyvalence, Sérieux,