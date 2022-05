Linda CLAUDE

Diplômée d'un master 2 en Fiscalité à l'Ecole Supérieur de Gestion de Paris, j'ai acquis une expérience de 9 ans au sein de Cabinets et Grandes Entreprises.



Spécialisée en fiscalité des entreprises, je contrôle la conformité des impositions et des pratiques fiscales et conseille en matière de gestion fiscale.



J'assiste la Direction et les opérationnels dans la mise en œuvre des préconisations.



Je participe au développement de leviers d'optimisation fiscale.



Je traite les dossiers fiscaux de A à Z : Audit des documents comptables ; Recherche des règles applicables ; Elaboration de tableaux Excel de calcul ; Détermination des montants et crédits ; Préparation des courriers ; Production des déclarations ...



Je gère la relation et les négociations avec l'administration en cas d'instruction ou de vérification.



Mes compétences :

Comptabilité

Droit des affaires

Restructurations

TVA communautaire

Fiscalité Internationale

Notions en consolidation

Intégration Fiscale

Impôts Différés

Fiscalité des entreprises et des Groupes

Taux Effectif d'Imposition

Management Fees

Prix de Transfert