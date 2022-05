Linda DERAY

Assistante de direction bilingue hautement expérimentée, native anglaise, je possède une expérience de 30 années d'emploi continu au sein d'entreprises internationales prestigieuses situées à Paris et à Londres en utilisant les deux langues. Je suis une personne très motivée avec un désir de réussir dans tous les aspects du défi. Mes principales qualités sont le sens de la discrétion, de la confidentialité et du contact. J'ai également une grande capacité d'adaptation à mon interlocuteur et me montre volontaire, même sous pression. J'ai une approche professionnelle, organisée, approfondie et méticuleuse et un chef d'équipe expérimenté avec d'excellents organisationnelles avec les compétences de communication et esprit d'équipe. Les principaux domaines d' expertise dans les tâches administratives et de secrétariat :



- Assurer une Interface fiable et de qualité auprès des interlocuteurs internes des différentes entités du Groupe et externes

- Piloter administrativement les projets qui sont confiés de façon ponctuelle

- Un rôle de coordinatrice entre le siège français et les autres entités du Groupe

- Rédaction du courrier en anglais

- Organisation, préparation et participation aux réunions internes et externes au Groupe

- Rédaction et diffusion du compte-rendu en anglais

- Tenue des dossiers en cours

- le suivi des correspondances

- Tenue d’agenda complexe et mouvant

- Organisation et gestion des déplacements et voyages en France et à l'étranger (visas, hôtels, taxis...),

- Organisation et participation aux manifestations ponctuelles (galas, senior meetings et séminaires)

- Filtrage d’appels téléphoniques et gestion du courrier et des mails

- En l’absence du responsable direct, reprendre les dossiers en cours et s’assurer du bon déroulement du service

- Gestion des notes de frais

- Gestion des appels, du courrier et des mails,

- Organisation des réunions (préparation des documents, compte-rendu...),

- Classement, archivage.

- Le suivi des correspondances