Linda DESBORDES

CLIMACLICK est un système de diffusion par le plafond permettant d'optimiser la climatisation, la ventilation et le chauffage.

Grâce à son principe exclusif, Climaclick permet non seulement de réaliser des économie d'énergie supplémentaires mais également de gagner en confort en assurant une parfaite répartition des flux d'air dans l ' espace.

Fini les douches froides, les bouffées de chaleur et les refroidissement!.

Produit compatible avec tout système de pompe à chaleur réversible air/air, air/eau, géothermie



