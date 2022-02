Consultante Relations Entreprises au sein de l'Apec, basée à Limoges en région Nouvelle Aquitaine, mon rôle est d'accompagner, conseiller, d'orienter les entreprises sur le territoire Haute-Vienne, Corrèze, Creuse et Charente.

Mes domaines d'intervention : Sécurisation des recrutements et Fidélisation des collaborateurs

Diagnostic et définition du besoin / Sourcing / Recrutement / Mise en relation / Développement RH / Entretiens professionnels