Florence DURET

RRH et DRH de proximité dans l’Industrie et les Services, j’interagis depuis plus de 15 ans avec les dirigeants, les managers et les collaborateurs pour faire émerger des décisions et solutions RH pragmatiques, en trouvant le consensus entre exigence de performance, intelligence collective et aspirations individuelles.



Je poursuis désormais ce cheminement au sein du cabinet ARGONAUTES SOLUTIONS RH dans le conseil et l’accompagnement des entreprises, PME et ETI, sur l'ensemble de leurs enjeux RH.



J' anime également des formations sur-mesure en RH et Management à destination des managers et collaborateurs leur permettant de s'adapter et développer leurs compétences pour mener à bien leurs missions.



Mes compétences :

Juridique

Communication

Restructuration

Droit social

Recrutement

Négociation IRP

Stratégie d'entreprise

Gestion de l'Emploi et Formation

Gestion des carrières et de la mobilité

GPEC

Gestion de projet

Management opérationnel