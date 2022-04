Laurence LEGER

Bienvenue sur mon site Viadéo !



J'ai eu pendant 20 ans la responsabilité de la fonction Ressources Humaines, sur sites industriels opérant au sein de groupes internationaux. Mes compétences sont le recrutement (certifiée Sosie), la gestion des carrières (habilitée MBTI), l'animation de la formation professionnelle, la gestion des rémunérations, des relations sociales, le conseil aux managers, l'accompagnement au changement et la gestion de PSE.

Mon anglais est courant.



J'apprécie particulièrement la posture de conseil et de formatrice. Aussi, je propose aux PME et à ses salariés de tous secteurs, de les conseiller, ou de réaliser avec elles, les projets nécessaires, d'auditer leurs processus RH, de réaliser les plans (Risques Psychosociaux, plans seniors, pénibilité, égalité hommes-femmes...). Je réalise des bilans de compétences ou bilans professionnels, finançables sur DIF, plan formation, ....



Mes compétences :

Relations sociales négociations

Méthodologies de développement

Droit du travail

Recrutement

Bilan de compétences et VAE

Formation professionnelle

Formateur

Tests de personnalité et tests psychométriques