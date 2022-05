Je suis à la recherche d'un emploi à temps complet en CDI sur Paris en qualité de secrétaire juridique, assistante administrative ou tout poste se rapportant au secrétariat, Au cours de mes diverses expériences de plusieurs années en tant que secrétaire juridique dans divers cabinets d'avocats j’ai acquis une parfaite maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel).. Capable de gérer toutes les tâches administratives avec dynamisme et rigueur, en secrétariat (accueil, standard, classement, frappe de courrier) ; en comptabilité (facturation, suivis des paiements, relances et encaissements) et une grande capacité d'adaptation.



Mes compétences :

Prise de note rapide

Adaptabilité

Droit des sociétés

Accueil physique et téléphonique

Dynamisme

Autonomie professionnelle

Rigueur

Ponctuelle

Informatique

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft Word