Linda DORDONNE

2011 – Auj. Chargée de mission formation et portail Cyber-base – Caisse des Dépôts

Portefeuille: 1900 animateurs sur toute la France et les Dom –Tom.

Missions:

Evénementiel : Organisation, Logistique et Pilotage des Journées Thématiques du Réseau Cyber-base (Prospection sites et prestataires de services)

CRM : Gestion et mise en place d'une nouvelle base de données du Réseau Cyber-base

Portail : Création de compte en back office, animation des membres du réseau (mail infos).

Editorial : Rédaction d'actualités sur le site internet

Formation : Suivi et pilotage de l'organisation des Formations Pédagogiques internalisées

Management : Pilotage de consultants et stagiaires.



2010 – 2011 Chargée de mission déploiement Cyber-base – Caisse des Dépôts

Portefeuille: 830 espaces publiques numériques sur toute la France et les Dom –Tom.

Missions: Prospection, réponses aux appels d’offre, mise au point d’outils d’aide à la vente, négociation tarifaires, édition de contrats et conventions, réalisation de devis et propositions commerciales, mise en place de process de facturation avec la Direction Financière, suivi des relances et impayés, mise en place de process de gestion de désabonnement, mise à jour de l’outil Salesforce, création de tableau de bord et reporting de suivi d’activité, suivi des inaugurations , présentation client du portefeuille d’offres sur le portail, aide à l’organisation de l’événement annuel « Rencontres Nationales » du réseau d’animateurs Cyber-base.

Management : 1 assistant commercial, 1 stagiaire.