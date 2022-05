Bonjour,



je suis PERSONAL TRAINER, apres avoir quitter le sud, et experimenté une periode de travail a Paris, j’ai pris la decision de conquerir les Etats-Unis sur la cote de la Floride.



Cependant si vous sentez le besoin d’avoir partout avec vous, votre coach, ceci est pour vous. Vous pouvez me contactez sur mon site internet :Array ou « me mail me » to lindadurbesson@gmail.com pour des suivis ONLINE.



Pour me décrire ... ? Je dirai quelqu'un d'énergique, jovial et de très motivée en quête du dépassement de soi. Prête a vous faire vivre des événements sportifs de tout niveaux, auquel vous n’avez, sans doute, encore pas gouter ! ;)



Je vis de ma passion : le sport. J’ai decidé, il y quelques années deja, d’en faire mon métier…

J'aime repousse les limites et emporter avec moi ceux qui me suivent ! Alors si vous vous etes motivés, pret a vous depasser, si vous voulez atteindre vos objectifs sportifs et voir votre corps se transformer petit a petit - C’est avec moi que cela se passe.





Cordialement,





Linda DURBESSON,





Autres plateforme : facebook

https://www.facebook.com/LDPersonalTrainer



