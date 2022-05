Je suis une jeune femme dynamique d'origine camerounaise, ayant le sens des responsabilités et du travail en équipe. Je mets les objectifs à atteindre collectif avant les objectifs personnels. je suis une battante qui aime le travail bien fait et surtout fait de manière efficace et efficiente.



Mes compétences :

front office

en Administration

Sphinx Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel