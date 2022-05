Je suis Mlle Linda DEGNI,titulaire d'un BTS en Réseau Informatique et Télécom. Diplome obtenu après deux ans de formation au Groupe LOKO du plateau (imm.Salomon).

Je veux pouvoir mettre en pratique tout ce que j'ai appris au LOKO et durant mon stage à la POSTE CI.

Merci de me permettre de réaliser mes ambitions en me récrutant.