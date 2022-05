Linda ESNAULT

J'ai été pendant 11 années conseillère commerciale en plans de communication print + web auprès des professionnels, sur la région mancelle.



Mon objectif était de développer un portefeuille clients (tous secteurs d’activités: automobile, immobilier, bonnes affaires) et d'augmenter le chiffre d’affaires.

La prospection faisait bien sûr partie de mes missions.

Habituée au Home Office, l'indépendance ne m'effraye pas.



En quelques mots, je suis curieuse, motivée, rigoureuse et autonome.



Aujourd'hui, je travaille en tant que vacataire dans une société de marketing. Mon rôle est de mettre en place, en totale autonomie, les TG en parapharmacie.



Mes compétences :

Fidéliser les clients

Gérer les encaissements et les litiges

Saisir un bon de commande

Conseiller et proposer un plan de communication .

Relance téléphonique

Gérer son agenda

Négocier les contrats annuels/mensuels/hebdos

Reconquérir les clients partis à la concurrence

Réaliser les maquettes papiers

Prospecter téléphone et visite physique

Autonome ( travail en home office ).

Prise de rendez vous téléphone et visite physique