Lionel ARNOULT

Domicilié à Carquefou, à l'est de Nantes, en Loire-Atlantique.

Après avoir travaillé dans le bâtiment, puis l’industrie du Pétrole, en occupant différents postes en équipe 5x8, plutôt orienté vers la sécurité et la prévention au travail.

Suite à un changement de situation personnel, J'ai trouvé une nouvelle voie, à savoir les énergies renouvelables. Eco-convaincus et très intéressé par les techniques (mécanique, électricité, hydraulique, pneumatique, etc.). J’ai suivi une formation qualifiante au GRETA du Mans, puis une période en intérim qui m’ont permis de voir un autre type d'organisation, de rencontrer des professionnels du secteur, ainsi que de nombreux autres acteurs et sous-traitants (venant de tous pays Européen). Ces contacts ont confirmé mon changement d'orientation professionnel. Avec toutes mes habilitations à jours (travaux en hauteur, SST, électriques, caces , etc.), je suis formateur interne, ce qui me permet de recycler mes collègues des régions voisines. Motiver et tenace, j'ai intégré l'équipe du service de maintenance basée en Vendée. Chez un grand constructeur éolien depuis juillet 2012.

Voici un lien : https://www.youtube.com/watch?v=e0aX1nZPo2s

Aujourd'hui est venu le temps du changement, je reste ouvert et disponible a vos propositions. Je privilégierai un retour en roulement posté .

A bientôt



Mes compétences :

EnR

Éolien

Réactif

Sécurité

Tuteur

Amélioration continue