Linda GIANGARDELLA

Actuellement conseillère de vente en textiles d'ameublement dans un showroom parisien ouvert aux particuliers et professionnels.

Diplômée en histoire de l'Art, j'ai occupé un poste polyvalent dans une librairie spécialisée sur les Beaux-Arts. La redécouverte des Arts Décoratifs m'a mené vers une formation en décoration intérieure, domaine dans lequel je souhaiterais faire carrière. Je sais conseiller des matériaux et des effets, valoriser des volumes, étudier des solutions de décoration en respectant des contraintes culturelles et des fondamentaux en harmonie, analyser et présenter un projet de décoration. Je recherche, en vue d'une évolution professionnelle, un poste d'assistante décoratrice.



Mes compétences :

Création

Décoration

Motivation

Pugnacité

Recherche