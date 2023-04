Amandine LE DORTZ

Après une quinzaine d'années dans le domaine du commerce international, sur différents secteurs d'activité et zones géographiques, je me suis réorientée en janvier 2014 dans le monde du sport.



Chargée de Développement pendant 2,5 ans en fédération sportive, j'ai participé à la création de mon poste. J'ai ainsi structuré les activités montagne et escalade en Île de France, mis en place un plan de développement et organisé des actions et projets variés.



Aujourd'hui, je retrouve avec grand plaisir mes activités internationales... dans le sport! Responsable Commerciale Europe du Nord, je conçois et vends des murs d'escalade (sportifs et ludiques) auprès de particuliers passionnés, d'investisseurs ou dans le secteur public.



Mes compétences :

Export

Commercial export

Europe

Chine

Mandarin

International

Afrique

Asie

Événementiel sportif

Communication

Sport

Analyse des besoins

Gestion de projet