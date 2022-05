Linda GILAIZEAU

Spécialiste en archéologie funéraire et en archéologie du Japon.

J'enseigne cette discipline à l'Inalco - Langues'O et suis à la recherche d'opportunités pour développer l'enseignement de cette matière



Mes recherches portent sur les pratiques funéraires, et plus particulièrement dans le Japon Protohistorique (périodes Yayoi & Kofun).



Thèmes de recherches :



- identité des populations et pratiques funéraires durant la période Yayoi



- pratiques funéraires sur les immatures dans la protohistoire japonaise



- relations entre zones funéraires et habitat durant la période Yayoi



- relations entre l'archipel japonais et la péninsule coréenne durant la protohistoire



Mes compétences :

Archéologie

Enseignement

Japon