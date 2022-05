Linda Grave, je dynamise les espaces!



J’aide toute personne à vivre en adéquation avec les lieux de vie ou de travail. J’impulse le mouvement, le dynamisme nécessaire à la mise en place ou développement des projets personnels et professionnels. J’oriente et accompagne le changement en libérant espaces et en les revisitant avec sens, cohérence et conscience !



Dynamiser un lieu, c’est le faire vibrer, lui apporter la respiration, l’Eau et la Lumière nécessaire à la vie. Vitalité, bien-être et épanouissement en dépendent !



J’interviens de concert, avant et/ ou après les architectes afin de réveiller les lieux placés dès leur construction « hors d’eau, hors d’air » et donc coupés des éléments vitaux!



En combinant le Feng Shui, la Clarification de l’espace, la Tradition et mes connaissances scientifiques, je dévoile ou renforce le potentiel des lieux et leur redonne leur pleine dimension et fonction, celles d’accueillir, préserver et soutenir la vie et les activités de l’Hommes!



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'information concernant mes activités (Coaching, conseil, apprentissage...) et actualités (conférences, salon, cycle d'ateliers...)!



Mes compétences :

Audit

Conseil

Feng shui

Formation