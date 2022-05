Linda GUEYE

Traductrice et interprète française basée aux États-Unis avec près de 10 années d'expérience dans le secteur à but non lucratif, avec une formation en relations internationales et des années d'expérience en communication, je me spécialise dans les droits humains, le développement/la politique et le droit international. Je suis toujours intéressée à fournir mon expertise pour les projets de traduction/d'interprétation dans ces domaines ! Je suis membre de l'ATA (American Translator Association) et suis inscrite au registre des interprètes judiciaires de New Jersey.



Mes compétences :

ONG

Relations internationales

Médias sociaux

Stratégie de communication

Traduction juridique

Médias

Traduction anglais français

Management