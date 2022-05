Linda HAFDA

Dotée d'une riche expérience dans le domaine de la beauté, c'est naturellement que je me suis spécialisée dans le conseil en image.

Plus qu'un métier, mon activité relève d'une réelle passion que j'ai enrichi et perfectionné en devenant styliste-créatrice, notamment par la création de ma collection d'accessoires Made in France"Is by Linda"



Une collection née d'une volonté de départ de mettre en valeur le visage des femmes atteintes du cancer, grâce à des foulards très tendances dont les tissus en soie sont précieusement sélectionnés.

Puis "Is by Linda" se développe comme étant une collection qui s'adapte à tous, avec des pièces originales mélangeant tous les styles (vintage, casual, baroque, rétro chic etc...).



Une collection s'adaptant à toutes les morphologies du visage, alliant à la fois conseil en image et mode.



Un site internet e commerce prochainement en ligne.



