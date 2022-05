Linda HALIMI-BENSOUSSAN

Être avocat ne s'arrête pas seulement à la technique et à la rigueur.

Être avocat c'est aussi tisser et dévelloper un lien de confiance avec son client, pour connaître ses objectifs et le représenter au plus près de ses besoins.

c'est pourquoi, mon métier est plus qu'une profession, c'est une vocation !

Droit de la famille (divorces, filiation, recherche de paternité...), droit immobilier (baux, ventes immobilières, adjudication ...), droit social, droit pénal, mon Cabinet est généraliste et à taille humaine ce qui nous permet réactivité et efficacité.



Mes compétences :

Bail commercial

Commercial

Copropriété

Divorce

Immobilier

Responsabilité médicale