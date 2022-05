Linda HEMMENDINGER

J’ai à mon actif 5 ans d’expérience en tant que technicienne qualité, principalement dans l'aéronautique. Mes expériences professionnelles en tant qu’inspecteur qualité mécanique sur la FAL A380 et en tant que technicienne qualité process et outil m’ont permis de développer de multiples compétences.



L’inspection qualité, au plus proche du produit, fait appel à des connaissances très techniques et permet de comprendre le fonctionnement global d'une ligne finale d'assemblage. De plus, la spécificité du programme due à l’époque à son lancement, m’a également permis de sortir du champ d’action habituel d’un inspecteur qualité. En effet, les relations avec des services tels que l’assurance qualité, le BE, ainsi que le bureau de préparation étaient très fréquentes.



Le métier de Focal Point et d’administrateur SAP dans un domaine bien défini, fait appel à des connaissances purement outil et demande une connaissance approfondie du process afin de répondre de façon optimale aux demandes des utilisateurs. J’ai également touché à la règlementation aéronautique avec la rédaction des Arrangements DOA POA entre Airbus et les équipementiers de responsabilité Airbus France, ainsi qu’à l’amélioration continue au travers des indicateurs mensuels et hebdomadaires demandés par les différents acteurs du processus.



Le monde de l’aéronautique est un milieu dans lequel je souhaite continuer à évoluer et je suis aujourd’hui à la recherche d’une nouvelle expérience qui me permettrait de développer et de mettre en pratique mes connaissances et compétences.