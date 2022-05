Architecte d'intérieur designer et artiste, je gère, supervise et coordonne des projets de transformation, rénovation, agrandissement aussi bien que réaliser des stands d'exposition ou monter des expositions.

Elaborer de nouveaux concept spatiaux, développer des styles innovants j'aime travailler en collaboration avec d'autre corps de métier.

la notion de développement durable est importante dans tout ce que j'entreprends et réalise.



Mes compétences :

Communication

Créativité

Dynamisme