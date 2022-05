Linda IDIR

Professionnelle des achats depuis plus de 2002, j’ai occupé successivement les fonctions d’assistante achats puis d’Acheteur.



Pour ce poste impliquant flexibilité et efficience, mon expérience assurant la relation commerciale avec les fournisseurs et le suivi des qualités des prestations fournies, ainsi que l’aide et le conseil des clients internes dans l’élaboration des cahiers des charges, est un atout majeur.



Rigoureuse, autonome et dotée d’un bon relationnel, mon travail et ma persévérance m’ont permis d'évoluer du poste d'Assistante à celui d'Acheteur. Le métier d'acheteur est un métier très varié où les missions différent d'un produit à l'autre. Des études de marchés, au démarchage client en passant par le suivi des livraisons, être Acheteur n'est pas de tout repos mais il est passionnant.





Mes compétences :

Négociation achats

Gestion de projet

Gestion administrative

Sourcing

Oracle

Gestion de parc automobile

Microsoft Office