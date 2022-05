Linda Jinli OU

Senya International SAS conçoit, fabrique, importe, et commercialise des gammes de petit électroménager astucieux et abordable, de montres et horloges créatives pour de clients B2B. La commercialisation est sous sa propre marque: SENYA. La mission de Senya est de rendre les tâches ménagères plus faciles, de donner plus de confort et de plaisir dans la vie quotidienne des consommateurs via nos produits.

www.senya.fr



Mes compétences :

Achat

Approvisionnement

Chine

Chinois

Gestion de projets

Management

Marketing

Stratégie

Supply chain

Trilangue