Aurélia HADDAD

Spécialisée dans le secteur du luxe (gastronomie, joaillerie, parfums & cosmétiques...)



Fort de mes 10 années d’expérience en Marketing Développement International et Opérationnel, j’ai acquis une expertise reconnue et l’expérience nécessaire dans le développement produits pour mener avec succès mes différents projets de façon pro-active et autonome.



Mon expertise du développement marketing et commercial:



Spécialiste du marketing et du lancement commercial de produits haut de gamme, je définis des plans d’actions marketing et communication efficaces permettant de développer significativement le chiffre d’affaires associé. Je réalise des études pertinentes (benchmarking, études qualitatives et quantitatives) et effectue une veille concurrentielle rigoureuse.



Ma capacité à collaborer sur les marchés internationaux:



Créative, persuasive et force de proposition, j’ai eu la chance de créer et de lancer des produits spécifiques pour plusieurs pays, tels que les Etats-Unis, le Canada ou encore la Chine. Bonne communicante, parlant couramment anglais, j’apprécie le travail en équipe multiculturelle et m’adapte aisément à mes interlocuteurs, quelque soit l’environnement. Pour chacune des missions confiées, je mets tout en œuvre pour atteindre, voire optimiser les résultats attendus.



Mes compétences :

Beauté

Chef de produit

Communication

Cosmétiques

Cuisine

Gastronomie

Luxe

Marketing