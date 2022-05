Linda JOUSSEAUME

Professeure des écoles - poste spécialisé - SEGPA au sein de l'EREA de Bonneuil sur Marne.

- Encadrement et enseignement.

- Certification FLS ( passation Février 2017).



Professeur des écoles pour un niveau CM1 , Cycle 3



Enseignante polyvalente, respect des programmes 2015.

Enseignement des programmes ECM 2015.

Matières enseignées : Français, Mathématiques, Histoire Géographie, Sciences, Anglais, Histoire des Arts, Lecture, Écriture, EPS.

Projet lecture autour du genre policier.



Mémoire sur le thème de la différenciation pédagogique.



Formatrice FLE créative et très impliquée dans son travail.

Sachant s'adapter aux défis et à la nouveauté; Très mobile:

- mobile au niveau des pratiques et des missions.

- mobile géographiquement parlant.

- mobile à l'intérieur des domaines d'enseignement du FLE.

- mobile au sein des cycles d'apprentissage : primaire et secondaire ou formation pour adulte.



Bienveillante, créative, impliquée, mobile, pédagogue, grand sens de l'écoute et de la médiation. Adaptabilité. Polyvalente.



Français d'entreprise. ( CFA spécialisé en vente - commerce - tourisme, Titre professionnel).



Dynamiques de groupe, méthodes adaptables.

Alphabétisation, FLE, FLS, Classe ENAF - SEGPA-



Formatrice "matières générales" au CFA Stephenson : Français, Histoire-Géographie, EEJ, Economie-Droit, Français d'entreprise (titre professionnel) + participation aux phases de recrutement.



Mes compétences :

Didactique/

Recrutement

FLE