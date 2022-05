Linda KANDRI

Titulaire d’un BTS en Systèmes Informatiques aux Organisations, je prépare actuellement la licence MIAGE (Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises). J’ai acquis durant ces deux formations des compétences tant dans les domaines techniques tels que la programmation, les bases de données et les réseaux que dans les domaines des sciences sociales telles que la communication et l’économie (analyse financière, droit, comptabilité).

En parallèle de mes études, je suis bénévole et responsable du pôle communication évènementiel dans une association humanitaire.

Au cours de ces derniers mois nous avons mis en place un événement afin de récolter des fonds pour les causes humanitaires que nous défendons. J’ai ainsi dû gérer une partie de la communication mais également de l’organisation du weekend (programmation artistique, recrutement et gestion de bénévoles, animation d’ateliers, mise en place de partenariats médias, élaboration d’affiches et flyers).Toutes ces activités m’ont amené à confirmer mon projet professionnel, je souhaite désormais compléter ma formation en informatique de gestion par une formation en marketing et communication. De fait, je recherche un contrat en tant qu’assistante marketing et communication.