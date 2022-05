Linda KHALOUA

Je suis expert-comptable et dispose d'une expérience de 20 ans au service des dirigeants d'entreprises. J'aide les entrepreneurs à choisir la structure juridique qui convient le mieux compte tenu du créateur et de la manière dont il souhaite évoluer. J'aide les responsables à faire des choix judicieux dans les domaines comptable, fiscal et social. Je suis souvent perçue par les clients comme la personne qui tranquillise l'esprit : les contraintes règlementaires sont respectées et les options prises sont les bonnes. Mais au delà de cet aspect, qui en définitive, traduit ce qu'on attend d'un expert-comptable, je deviens la confidente, celle qui murit les projets, trouve souvent des solutions pertinentes dans une relation de proximité.J'exprime simplement les problématiques et les solutions possibles dans un langage adapté au dirigeant.



Et c'est naturellement dans le domaine de la formation que ma pédagodie est déployée. Je forme des professionnels sur les thèmes de la comptabilité, de la finance et la gestion.



Mes compétences :

ISO

Création

Comptable

Formation

Comptabilité