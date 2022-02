Pierre HACQUIN

Actuellement en charge de la direction du Bureau d’Etudes Techniques LMP CONSEILS, spécialisé dans le domaine du VRD, je mets à profit mon parcours dans la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage depuis plus de dix ans, pour développer des partenariats solides dans le secteur des Travaux Publics. Les questions de protection de l’environnement et la recherche du développement des projets HQE m'ont conduit en 2005 à participer en temps qu’associé, à la création d’ECOPARTNERS, société dédiée au conseil en développement durable.



Mes compétences :

VRD

Gestion de projet

Hydraulique

Direction générale

Développement Durable

Environnement

Traitement de l'eau

Urbanisme

Ingénierie

Conseil

Permis de construire

Management

Concessionnaires