Linda KHINACHE

Commerciales et Management

Accueillir les clients et identifier leur demande

Enregistrer les opérations courantes et remettre les documents justificatifs

Proposer et vendre les produits adaptés aux clients

Sensibiliser les clients à l'utilisation des automates et des services à distance et les assister

Classer les documents et produits (cartes bancaires, chéquiers...) et les délivrer

Réaliser des actions de prospection téléphonique

Elaborer des devis de contrats d'assurances

Traiter et gérer les réclamations clients



Utilisation de Word, Excel (calcul et tableau…)



Encadrer, gérer et former une équipe



Organiser le travail

Maîtriser la gestion commerciale



Superviser les activités du salon



Savoir communiquer, anticiper, convaincre – Savoir gérer ses émotions



Mes compétences :

Fitness

Karaté

Sport

sport collectif

Zumba