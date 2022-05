Linda LANGEARD

Forte d’un long et riche parcours professionnel dans les métiers de l’accueil, je désire

aujourd’hui relever un nouveau challenge et

mettre mon savoir-faire au service d’une nouvelle équipe. Dynamique, communicante et

sociable , je saurai combiner mon savoir-faire

et mon savoir-être pour offrir la meilleure

image de votre entreprise, vecteur essentiel

de sa réussite.



Mes compétences :

Sieges

Taxis

Microsoft Office

Magazines

Journals

Alcatel