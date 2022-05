Linda Lewis DUPRÉ

Voulant au départ devenir Commerciale dans la grande Distribution, je suis actuellement Responsable territorial en immobilier social, j'aime bien mon métier car c'est un travail qui consiste à aider les gens dans le besoin.



A part mon travail, je suis aussi blogueuse. J'ai actuellement une cause à défendre: " Pousser les particuliers à contracter entre eux même sans passer par une agence immobilière". Je suis souvent en contact avec des Agences et je constate bien qu'elles ne travaillent pas vraiment honnêtement. Si tout le monde serait donc mieux informer sur les procédures de ventes et d'achats de logement, elles n'auront plus de grosses commissions à soutirer aux gens.