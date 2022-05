Linda LIBER

Je suis une "working girl" motivée, je n'ai pas peur de la nouveauté et quand je mets la main à la pâte je ne le fais pas à moitié.

Je suis passionnée par les nouvelles technologies et la pratique des langues étrangères.

J'aime aussi la mode et prendre soin de ma personne, tout ce qui est lié au bien-être physique et mental.

Découvrez ma page Facebook pour savoir ce que je fais:

www.facebook.com/lili.magnetix1



Mes compétences :

Organisation d'évènements

Maquillage

Prise de parole

Mode

Communication

Soins du corps

Vente directe

Informatique

Management