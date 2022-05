Bonjour à tous,



Je suis Linda Lopez, j'ai 35 ans . Je suis actuellement en pleine recherche de Poste qui puisse réunir toutes mes compétences et mes centres d'intérêts.



Issue d'une Formation Littéraire en Anglais / Espagnol/ Italien(BAC + 3 Anglais), j'ai développé des compétences en Stratégie de communication, RP/ Médias grâce à une Licence et une Maitrise de Communication des Institutions Publiques et politiques. J'ai également obtenu un diplôme d'esthétique-cosmétique afin de pouvoir intégrer le secteur du bien être et de la Beauté.



De nombreuses expériences professionnelles tant , pendant mes études que dans mon parcours professionnel font de moi un profil polyvalent : bilingue anglais (passionnée), responsable de vente (Rodier, Stella Cadente, Eres, Pierre Bergé) , conseil en communication (TBWA...), gérante de 2 sociétés en 2007 (Maman Bio) et en 2010 (Love Me Green / Bdmb), puis consultante en stratégie commerciale et communication dans le secteur de l'la formation et de l'esthétique.



De nature très motivée, positive et polyvalente, j'aime les challenges commerciaux autant que la formation d'équipes commerciales, je suis passionnée de langue anglaise et pratique également l'espagnol.



Les secteurs que je convoite pour un Poste de responsable commerciale ou responsaable de réseau sont:

- Le prêt à Porter Haut de Gamme & Luxe & Designers

- Les groupes de Cosmétique et de Parfumerie Haut de Gamme & Luxe

- Le secteur des chaines de produits biologiques ou naturels

- Le secteur de la santé et des compléments alimentaires

- Le secteur de la Puériculture



Je suis ouverte à de nouveaux horizons selon les missions.



Je suis très mobile pour partir à l'étranger en missions, cela ne me dérange pas. Dans un futur proche ou éloigné, je souhaite travailler sur l'International.



J'espère à très bientôt,



Linda Lopez











Mes compétences :

Acheteuse

Veille concurrentielle

Relations presse

Gestion de projets

Achats Durables

Stratégie commerciale

Produits de l'enfant

Produits bio

direction des ventes

Relation Publiques

Responsable boutique

Relation clients

Stratégie de communication

Produits de luxe

Développement commercial

Anglais