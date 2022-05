Olivier LANDRE

Olivier Landré

P A R C O U R S P R O F E S S I O N N E L



Du 05 Avril 2010 (en cours) Responsable Commercial BDR



Société PLH Menuiserie

Menuiseries PVC, Alu, Bois, Bâtiment auprès du promoteurs, constructeurs, agences

immobilières (Syndics, gestions) et rénovation (Clients A.N.F, B.E.E.)



Février 2007 - 2010 Chef de Secteur (PACA) - statut cadre



Société CNEM (Centre National d’Expertises et de Mesurages),

diagnostics immobiliers

.

Avril 2003 - Novembre 2006 Responsable Commercial secteur Bouches-du-Rhône



Société EDM (Européenne de Métré, diagnostics immobiliers)

du groupe Financière Duval



Septembre 2002 -

Janvier 2003

Attaché Commercial secteur Bouches-du-Rhône



Société Réflex Immobilier (magazine)



Février 1999 -

Juillet 2002



Co-fondateur, Créateur, Directeur secteur Bouches-du-Rhône

Société E-mmobilier (journal immobilier)



Octobre 1989 -

Octobre 1998



Attaché Commercial Société « Vignobles et Domaines »,

- Vins et spiritueux pour cavistes et restaurants, secteur Bouches-du-Rhône, Var



Vendeur Décathlon, Go-Sports, Intersport

- Vendeur, conseiller matériels : tennis, musculation, ski, montagne, vélo, textile, etc…



F O R M A T I O N



1988 - 1989 Ecole de Commerce

Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille. Cours et Stages de vente.

Ecole Bernard Tapie

Cours et Stages de vente en entreprise.

Masters.



1987 - 1988 Baccalauréat Série Littéraire

Saint Joseph Les Maristes, Marseille



R E N S E I G N E M E N T S C O M P L E M E N T A I R E S



Titulaire du Permis B.

Informatique Word, exel, internet, intranet.

Langues Anglais, Espagnol : lu, écrit, parlé.

Educateur Tennis (niveau 15/4) et compétition.

Passionné par le sport : ski, football, squash

Cinéma, lecture, théâtre.

Cours de Théâtre de 1989 à 1993.

Entrée au Conservatoire de Marseille.