Stephanie BRETEAU

Infographiste de métier, j’ai souhaité tout au long de mon parcours, évoluer et me perfectionner avec les technologies informatiques et les systèmes d’informations.



En intégrant un cursus d’ingénieur, je me suis spécialisée dans le développement de projets SI, le multimedia, l'informatique, le management, la communication et le marketing.



- Expertise : Communication et Marketing (Techniques visuelles, Services et Stratégie)

- Informatique : Création de site internet, CDROM, configuration matérielle et logicielle



- Utilisation de logiciels : Photoshop, Illustrator, Indesign, Flash (développement graphique et intégration ActionScript), Dreamweaver, Filezilla FTP, Première, Final Cut, After Effects, Encore DVD, Suite Microsoft, Open Office, Sound Forge





Mes compétences :

Marketing

Communication

Internet