Linda MAGUARIAN

Entrée dans la fonction publique territoriale en 1990 , j'ai occupé de 1997 les fonctions de directeur général des services techniques dans des collectivites de plus de 50 000 habitants. Je suis depuis 2012 Directeur General des Services a Clichy- la - Garenne dans les Hauts de Seine.

J'ai débuté ma carrière dans le secteur privé au sein notamment de la sociètè Fives Cail Babcock dans l'industrie agro- alimentaire . Ingénieur d'études j'ai participé à la construction et la mise en route de complexes agro industriels " clés en mains " en Asie , Afrique, Dom-Tom et Europe.