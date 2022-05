Linda MANKOUR

Forte d'une expérience de 8 années dans l'accompagnement de publics, je coordonne les marchés publics de Pôle emploi pour la société ACCA du Groupe ANVEOL.



Mais aussii, j'accompagne individuellement ou en groupe les demandeurs d'emploi.



Référente auprès des Porteurs de projet de Création d'entreprise par la prestation ACTIV'CREA : je valide les projets, oriente et aide le porteur dans l'avancé de son projet.



Sur ACTIV'PROJET, j'accompagne les demandeurs d'emploi vers la construction ou l'élaboration de projet professionnel. Prestation à visée pédagogique, je transmet une méthodologie pour s'orienter.



Mes compétences :

Accompagnement

Reclassement

Validation et élaboration du projet professionnel

Recrutement

Analyse de poste

Relation entreprises

Veille juridique en droit du travail

Relations et fidélisation client

Montage dossier formation en relation avec les Opc

Animation ateliers lié à la recherche d'emploi

Sourcing candidat

Entretien recrutement

Evaluation candidat

Accompagnement individuel et collectif