Linda MBAKOP

Actuellement en Master 1 en Ingénierie, Statistique et Actuariat au sein de l'Institut de Mathématiques Appliquées de l'Université Catholique de l'Ouest, j'aimerais devenir actuaire.



Grace à mon parcours orienté vers les statistiques et l'informatique, j’ai développé des compétences dans le domaine du traitement et de l'analyse de données. A cela s’ajoute la maitrise de nombreux logiciels tels que SAS, R, Prolog, SPAD. L'objectif de ce master est de former des ingénieurs spécialisés dans l’aide à la décision s’appliquant aux domaines de la finance, de l’actuariat ou encore du marketing.



Motivée, dynamique et déterminée, j’ai toujours eu la réputation, au sein des entreprises qui m’ont accueillie, d’avoir une grande facilité à m’intégrer dans un groupe et à me faire accepter grâce à ma bonne humeur.



Je me tiens à votre disposition pour vous fournir, en cas de besoin, de plus amples informations.

Mon adresse mail: lindaelisabeth@yahoo.fr .



Mes compétences :

Microsoft Excel

SQL

SAS Statistical Package

Prolog

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Java

ECLiPSe

C++

R

SPAD